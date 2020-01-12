Очереди на границе с Евросоюзом резко уменьшились

Источник: Корреспондент.net

Очереди на границе со странами Европейского Союза существенно уменьшились.

Отмечается, что скопление транспортных средств в некоторых пунктах пропуска на границе было связано с тем, что после новогодних праздников в страны ЕС возвращается значительное количество украинцев, которые там временно проживают или учатся.

"Обращаем ваше внимание, что сейчас на этом участке границы ситуация такова: Польша: Ягодин – 30, Устилуг – 0, Угринов – 0, Рава-Русская – 0, Грушев – 100, Смильница – 35, Шегини – 60, Краковец – 170. Словацкая Республика: Малый Березный – 130, Ужгород – 150. Венгрия: Тиса – 80, Звонково – 0, Косино – 20, Лужанка – 20, Вилок – 30. Румыния: Дьяково – 0, Солотвино – 0, Порубное – 0", – добавили пограничники.

Пограничники призывают граждан учитывать эту информацию и, по возможности, выбирать пункты пропуска, которые не загружены.