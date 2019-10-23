23.10.2019
Один из "слуг народа" заявил, что прошел проверку на полиграфе
Источник: Корреспондент.net
Один из народных депутатов фракции Слуга народа - Александр Качура – в среду, 23 октября, уже прошел проверку на полиграфе. Об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия.
По его словам, Качура прошел проверку на полиграфе по собственной инициативе.
"Да, господин Качура. Пошел сам и даже не посоветовался с нами. Это его была (инициатива - ред.). Потому что он является автором одного из законопроектов. Он сам сказал, хотя я не в комитете, я пойду чтобы потом не было никаких интриг. Это хорошо. Видите, люди со Слуги народа демонстрируют полную интригу", - заявил Арахамия.
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