Один из "слуг народа" заявил, что прошел проверку на полиграфе

Источник: Корреспондент.net

Один из народных депутатов фракции Слуга народа - Александр Качура – в среду, 23 октября, уже прошел проверку на полиграфе. Об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия.

По его словам, Качура прошел проверку на полиграфе по собственной инициативе.

"Да, господин Качура. Пошел сам и даже не посоветовался с нами. Это его была (инициатива - ред.). Потому что он является автором одного из законопроектов. Он сам сказал, хотя я не в комитете, я пойду чтобы потом не было никаких интриг. Это хорошо. Видите, люди со Слуги народа демонстрируют полную интригу", - заявил Арахамия.