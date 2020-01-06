Один украинский военный был ранен на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

За текущие сутки сепаратисты трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный.

Сепаратисты обстреливали позиции ООС вблизи Крымского. При том использовались запрещенные минскими договоренностями 82-мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"Сегодня, 6 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

На участках разведения сил и средств №1 и №2 6 января соблюдался режим Тишина.