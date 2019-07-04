Одна из шести. Почему сбежала жена правителя Дубая

Источник: Корреспондент.net

Одна из шести жен правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мохаммеда бен Рашида аль-Мактума, 45-летняя иорданская принцесса Хайя бинт Хусейн, сбежавшая с миллионами и детьми, нашлась в Великобритании.

На 30 июля в Лондоне запланировано судебное разбирательство, посвященное разводу и опеке над их несовершеннолетними детьми. Шейх Мухаммед требует их вернуть в эмираты.



Побег из демократических ОАЭ

29 июня стало известно, что от шейха Объединенных Арабских Эмират сбежала его средняя жена, принцесса Хайя, прихватив одиннадцатилетнюю дочь и семилетнего сына, а также около 39 миллионов долларов, как писали британские таблоиды, на обеспечение "новой жизни".

С февраля она не появлялась на публику, а потом стало известно, что она уехала в Германию при поддержке немецкого дипломата, где запросила убежище и подала документы на развод с шейхом.

По предположениям СМИ, именно этот семейный разрыв вызвал изменения климата в отношениях Германии и ОАЭ. Сообщается, что правитель Дубая выступал с требованиями к Берлину по возвращению обратно всех членов его семьи, однако ФРГ их не выдала.

Газета Sun 3 июля сообщила, что принцесса покинула ОАЭ из опасений за свою жизнь и сейчас находится в Лондоне. Власти Дубая официально не комментировали информацию о побеге Хайи.

Однако накануне публикации 69-летний шейх Мохаммед опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение, лирический герой которого обвиняет безымянную женщину в предательстве.

"Меня больше не волнует, живешь ты или умираешь, тебе больше нет места в моей жизни, иди к человеку, который тебя интересует", - написал он. Затем этот пост был удален.

На 30 июля в отделе по семейным делам лондонского суда запланировано разбирательство между супругами, сообщает агентство Associated Press. Заседание будет посвящено разводу и опеке над их детьми.

Хайя родилась в семье короля Иордании Хусейна ибн Талала и королевы Алии аль-Хусейн, она приходится единокровной сестрой нынешнему королю Иордании Абдалле II.

Училась в Британии - сначала в школе-интернате Бадминтон для девочек и школе Брайенстон, затем получила диплом бакалавра в колледже Святой Хильды Оксфордского университета. В 2004 году вышла замуж за правителя Дубая.

Побег принцессы Хайи кажется довольно необычным событием, поскольку ОАЭ считаются страной с более демократичным режимом по сравнению с другими арабскими странами. Кроме того, там работают и живут много иностранцев, в том числе и граждан западных стран.

К примеру, принцесса Хайя в 2002 году стала первой арабской женщиной, принявшей участие в чемпионате мира по конному спорту.

Среди причин, которые привели к ее побегу, могут быть устрашающие известия о дочери ее супруга - Латифы, которая пыталась сбежать в феврале прошлого года. По другой версии, она постоянно подвергалась унижениям со стороны других жен правителя Дубая.

Неудачное бегство дочери шейха

Всего у Мохаммеда, предположительно, 32 ребенка. Его 33-летняя дочь Латифа организовала побег, но ее задержали и заставили вернуться. Однако перед этим женщина успела записать 40-минутный видеоролик, где рассказала о своей жизни, а также о том, что это уже ее вторая попытка побега.

Она обвинили своего отца в том, что он заботится только о своей репутации, ради которой "готов убить". Бежав Латифа хотела обрести собственную жизнь и свободу. Она также рассказала о своей старшей сестре Шамсе, которая также пыталась бежать, но ее схватили и держат взаперти и под присмотром психиатра.

По информации журналистов, впервые Латифа пыталась осуществить свои планы в 2002 году. Однако еще на границе ее задержали и вернули обратно.

Ей помог французский морской инженер Эрве Жубером, которого называют бывшим "французским шпионом". Позже он написал о своих приключениях книгу.

Подруга арабской принцессы Тийна Яухияйнен из Финляндии, дававшая в эмирской семье уроки капоэйры, также сыграла немаловажную роль в побеге. Они доехали на машине до султаната Оман и пересели на гидроцикл, на котором направились в сторону Гоа. В международных водах беглянок на яхте ждал Эрве Жубер.

Через несколько дней их яхту засекли с воздуха. Их задержала береговая охрана Индии за несколько километров до конечно пункта. Француза и подругу отпустили через неделю. По мнению правозащитников из Human Rights Watch, принцессу держат в заключении.