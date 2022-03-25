25.03.2022

Одразу 70 російських військових у Мелітополі влаштували бунт проти керівництва

Источник: 24tv.ua

До росіян нарешті почало доходити, що насправді вони ніякі не "асвабадітєлі", а – загарбники. У тимчасово окупованому Мелітополі 70 військових збунтувалися проти свого злочинного керівництва.

Джерело: Сили оборони Запорізького краю
Таку інформацію повідомили в Силах оборони Запорізької області. За їхніми даними, бунт в одному з підрозділів окупаційних військ, що дислокується у Мелітополі, стався напередодні, 24 березня.

70 росіян відмовилися воювати проти України

Низка російських військових відмовилася брати участь у загарбницькій війні.

70 військовослужбовців вчинили бунт щодо виконання наказів керівництва та відмовились брати участь в бойових діях проти ЗСУ,
– зазначили оборонці Запоріжжя.

Окупантам радять добровільно здаватися в полон, адже це їхній єдиний шанс залишитися живими.

Раніше біля Одеси 600 російських морських піхотинців влаштували бунт, бо не хотіли воювати проти України.

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