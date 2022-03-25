Одразу 70 російських військових у Мелітополі влаштували бунт проти керівництва
Источник: 24tv.ua
До росіян нарешті почало доходити, що насправді вони ніякі не "асвабадітєлі", а – загарбники. У тимчасово окупованому Мелітополі 70 військових збунтувалися проти свого злочинного керівництва. Джерело: Сили оборони Запорізького краю Низка російських військових відмовилася брати участь у загарбницькій війні. 70 військовослужбовців вчинили бунт щодо виконання наказів керівництва та відмовились брати участь в бойових діях проти ЗСУ, Окупантам радять добровільно здаватися в полон, адже це їхній єдиний шанс залишитися живими. Раніше біля Одеси 600 російських морських піхотинців влаштували бунт, бо не хотіли воювати проти України.
70 росіян відмовилися воювати проти України
– зазначили оборонці Запоріжжя.
До росіян нарешті почало доходити, що насправді вони ніякі не "асвабадітєлі", а – загарбники. У тимчасово окупованому Мелітополі 70 військових збунтувалися проти свого злочинного керівництва.
Джерело: Сили оборони Запорізького краю
Низка російських військових відмовилася брати участь у загарбницькій війні.
70 військовослужбовців вчинили бунт щодо виконання наказів керівництва та відмовились брати участь в бойових діях проти ЗСУ,
Окупантам радять добровільно здаватися в полон, адже це їхній єдиний шанс залишитися живими.
Раніше біля Одеси 600 російських морських піхотинців влаштували бунт, бо не хотіли воювати проти України.