Офис президента отреагировал на "пленки Ермака"

Источник: Корреспондент.net

В Офисе президента прокомментировали ситуацию с обнародованными записями, в которых фигурирует брат руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

В Офисе главы государства заявили, что все факты, изложенные в так называемых "пленках Лероса" должны быть проверены. Вместе с тем Зеленский ждет установления источника появления скандальных записей.

"Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названых людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежения", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сейчас правоохранители допрашивают обе стороны скандала, а в Офисе президента ждут результатов расследования.

"Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво. Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость - главное", - отметили в ОП.