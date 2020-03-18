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18.03.2020

ОГА Киевщины объяснила режим чрезвычайной ситуации

Источник: Корреспондент.net

Главное отличие чрезвычайного положения от чрезвычайной ситуации заключается в том, что во время чрезвычайного положения функции управления всеми государственными органами переходят в соответствующие органы. Об этом сообщает Киевская областная госадминистрация.

Также при введении чрезвычайного положения есть ограничения прав человека, в то же время при чрезвычайной ситуации таких ограничений нет, говорится в разъяснении.

"В Киевской области отныне, 18 марта, введен режим чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация: обстановка на отдельной территории или субъекте хозяйствования на ней или водном объекте, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, эпидемией, эпизоотией, эпифитотией, применением средств поражения или другим опасным событием, которое привело (может привести) к возникновению угрозы жизни или здоровью населения, большого количества погибших и пострадавших, причинение значительнго материального ущерба, а также к невозможности проживания населения на такой территории или объекте, проведение на ней хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

В то же время, как напомнили в КОГА в соответствии с законодательством Украины, "чрезвычайное положение определяется как особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан, или при попытке захвата государственной власти либо изменения конституционного строя Украины путем насилия, и предусматривает предоставление ответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления... полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан, нормального функционирования национальной экономики, органов государственной власти и органов местного самоуправления, защиты конституционного строя, а также допускает временное, обусловленное угрозой, ограничение в осуществлении конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений".

"Главное отличие чрезвычайного положения от чрезвычайной ситуации в том, что во время чрезвычайного положения функции управления всеми государственными органами, всеми предприятиями переходят к соответствующим органам Также, при введении чрезвычайного положения ограничения прав человека. При чрезвычайной ситуаций таких ограничений нет", - отмечается также в сообщении.

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