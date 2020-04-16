Оказываем​ услуги по ​обслуживанию программного обеспечения "1С:Предприятие 7.7"

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- Консультации по применению и использованию программного обеспечения 1С;

- Поиск и устранение бухгалтерских и технических ошибок в базе данных 1С;

- Настройка конфигурации под потребности вашего предприятия;

- Разработка новых документов, отчетов, обработок;

- Консультации по лицензированию и помощь в приобретении ПО "1С:Предприятие 7.7";

- Техническое сопровождение вашего ПО "1С:Предприятие 7.7".



