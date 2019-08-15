Округ №210 до сих пор не передал протоколы ЦИК

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия требует протокол от ОИК на округе №210 в Черниговской области до 12:00 16 августа.

"По имеющейся у ЦИК информации, постановлением Шестого апелляционного административного суда от 14 августа 2019 года, которое вступило в законную силу, оставлено без изменений решение Черниговского окружного административного суда от 10 августа относительно признания противоправными действий ОИК №210 по составлению протокола этой комиссии с пометкой "Уточненный", составленного ею 6 августа, и обязано эту ОИК признать недействительным голосование на избирательном участке № 740243", - сказано в сообщении.

ЦИК 15 августа приняла протокольное решение, которым обязала эту ОИК внести изменения в установленные итоги голосования в округе, с учетом этого судебного решения.

Комиссия должна передать в ЦИК уточненный протокол не позднее 12:00 в пятницу, 16 августа.

Согласно данным на сайте ЦИК, победителем в мажоритарном округе №210 признан самовыдвиженец Сергей Коровченко - 21,24% голосов избирателей. Его ближайший соперник - самовыдвиженец Борис Приходько отстал лишь на 101 голос.