ОМОН разогнал протестующих в Минске

В ходе разгона протестующих часть из них оказалась закрыта омоновцами в Красном костеле. Позднее активисты смогли выйти оттуда.

Также отмечается, что по распоряжению властей 26 августа с 20.40 на территории Минска была снижена пропускная способность мобильного интернета.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, снятое на мобильный телефон внутри автозака при задержании минчанина в ходе антиправительственных протестов.