26.08.2020
ОМОН разогнал протестующих в Минске
Источник: Корреспондент.net
Бойцы отряда милиции особого назначения в среду, 26 августа, применили силу в отношении активистов, протестовавших против итогов президентских выборов на площади Независимости в Минске.
По его данным, вечером там собралось около полутора тысяч человек, которые высказывались о происходящих в стране событиях в формате "свободного микрофона".
Затем площадь оцепил ОМОН. "Те, кого милиция разогнала с площади, говорят, что это был именно разгон - людей не задерживали и не били", - говорится в сообщении.
В ходе разгона протестующих часть из них оказалась закрыта омоновцами в Красном костеле. Позднее активисты смогли выйти оттуда.
Также отмечается, что по распоряжению властей 26 августа с 20.40 на территории Минска была снижена пропускная способность мобильного интернета.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, снятое на мобильный телефон внутри автозака при задержании минчанина в ходе антиправительственных протестов.
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