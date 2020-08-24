24.08.2020
Омские медики отрицают отравление у Навального
Источник: Корреспондент.net
Медицинское обследование в Омске не выявило в крови российского оппозиционера Алексея Навального яд, об обнаружении которого заявила берлинская клиника Charite. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщил заведующий отделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи №1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
По его словам, при поступлении Навального в стационар проводились исследования на широкий спектр наркотиков, синтетических веществ, психодилетиков и лекарств, в т.ч. ингибиторов холинестеразы.
"Результат отрицательный. Кроме того, у него отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы", - сказал Сабаев.
Он так же выразил готовность, передать немецким медикам образцы биоматериала Навального для их всестороннего изучения.
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