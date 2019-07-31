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31.07.2019

ООН осудила применение силы против участников акции 27 июля

Источник: DW

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УКВПЧ) выразило обеспокоенность ситуацией в России. "Российская полиция, по всей видимости, применила чрезмерную силу против участников акции протеста в центре Москвы 27 июля", - заявил официальный представитель комиссариата ООН Руперт Колвилл на брифинге в Женеве во вторник, 30 июля.

Он указал, что предположительно пострадали 70 человек и было нарушено основное право демонстрантов на свободу выражения мнений. "Полиция должна применять силу лишь соразмерно уровню опасности, если таковая имеется, и может прибегать к этой мере только в крайнем случае", - напомнил Колвилл. Он подчеркнул, что власти РФ должны позволить людям организовываться и участвовать в мирных собраниях без ограничений.

УКВПЧ также обеспокоено сообщениями о том, что некоторым задержанным отказали в их праве обратиться к адвокату, лишили воды и пищи. Официальный представитель ведомства напомнил, что Россия обязалась соблюдать основные права человека в рамках международных конвенций.

Руперт Колвилл также усомнился в справедливости решения Мосгоризбиркома признать недействительными сотни подписей в поддержку 57 политиков и отказать последним в регистрации. "Тот факт, что они - либо оппозиционеры, либо независимые кандидаты, укрепил демонстрантов во мнении, что здесь явно что-то не так", - отметил представитель УВКПЧ.

Акция протеста в Москве

27 июля в Москве прошла несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Тысячи демонстрантов требовали, чтобы Мосгоризбирком отменил решение о признании недействительными сотен подписей в поддержку оппозиционных политиков и зарегистрировал их кандидатами на выборах.

29 и 30 июля московские суды арестовали 61 демонстранта, задержанного во время акции протеста 27. Их приговорили к административному аресту сроком от 3 до 30 суток. Среди арестованных - кандидаты в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, Иван Жданов, Александр Соловьев, Константин Янкаускас, политик Владимир Милов. Оштрафован, по данным "Интерфакса", 161 человек. Только 29 июля общая сумма штрафов, выписанных участникам протестов, составила почти 1,5 млн рублей, сообщил правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо" .

Всего на акции протеста 27 июля были задержаны более 1300 человек. При задержании сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали с большой жестокостью, избивая мирных демонстрантов дубинками. Несколько десятков человек пострадали. К утру следующего дня не менее 700 задержанных были отпущены, как минимум 265 провели в отделениях полиции две ночи.

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