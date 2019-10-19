ООС на Донбассе: ранен украинский военный

Источник: Корреспондент.net

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате сегодняшних обстрелов со стороны сепаратистов.

В течение текущих суток сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В течение текущих суток в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - сказано в сообщении.