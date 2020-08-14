ОП о передаче "вагнеровцев" РФ: Ждали большего

Источник: Корреспондент.net

Официальный Киев ожидал более юридически корректного и взвешенного решения вопроса о боевиках ЧВК Вагнера, переданных российской стороне. Об этом говорится в заявлении Офиса президента, опубликованном вечером в пятницу, 14 августа.

"Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании Вагнера", - указано в сообщении.

При этом отмечается, что Беларусь - независимое государство, имеющее собственную позицию.