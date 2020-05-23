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23.05.2020

ОП: Шесть областей не готовы к смягчению карантина

Источник: Корреспондент.net

По состоянию на субботу, 23 мая, к ослаблению карантина в Украине не готовы шесть областей. Об этом шла речь на совещании относительно адаптивного карантина под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

Указано, что не готовы Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская области.

"Эти регионы не соответствуют критериям показателей заболеваемости, заполненности коек в больницах и количества тестов, которые дали бы возможность перейти к адаптивному карантину на нынешнем этапе", – говорится в сообщении.

В Офисе президента подчеркнули, что в других областях разрешают определенные смягчения, однако не обязывают к этому, ведь местная власть должна смотреть, насколько возможно внедрять эти меры в той или иной ситуации.

Речь идет об открытии детских садов, запуске общественного транспорта, проведении спортивных мероприятий без зрителей с участием не более 50 человек, религиозных мероприятиях с участием не более одного человека на 10 кв. м площади здания, работе гостиниц, кроме функционирования в них ресторанов и спа-зон.

"Все это – при условии соблюдения мер безопасности", – указали в пресс-службе президента.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность обеспечения оперативных закупок средств индивидуальной защиты и оборудования для предотвращения распространения коронавируса.

"Больницы, медики, аптеки – везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудование. Закупки длятся слишком долго. Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало всё быстрее. Какая у нас сложная бюрократия – мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней. В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем", – сказал Зеленский.

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