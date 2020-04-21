Найти

21.04.2020

ОПЕК срочно созывает конференцию - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Министры стран-участниц ОПЕК во вторник, 21 апреля, в срочном порядке проведут телеконференцию, чтобы обсудить ситуацию на рынке нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Какие именно страны примут участие во встрече не уточняется.

Информацию о переговорах подтверждает также Dow Jones со ссылкой на источники.

По данным источников агентства Reuters, в ходе видеоконференции министры также обсудят возможность немедленного сокращения добычи нефти, приступить к которому планировалось с 1 мая.

"Мы предложили немедленно начать выполнять условия сделки и не ждать до мая, а также остановить перепроизводство нефти", - сказал источник агентства.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал страны ОПЕК+ рассмотреть возможность скорейшего и более значительного ограничения добычи для стабилизации ситуации на нефтяном рынке. В своем Twitter Бироль написал, что сокращение предложения ОПЕК+ является хорошим началом, "но недостаточным для немедленного восстановления баланса рынка из-за масштабов падения спроса".

В свою очередь The Wall Street Journal сообщает, что рассматривается возможность проведения встречи 10 мая для обсуждения большего снижения нефтедобычи.

Новости раздела
Мир
21.04.2020
Число зараженных COVID в мире превысило 2,5 млн
Почти 660 тысяч человек в мире уже вылечились от коронавируса, около 172 тысяч - умерли.
Мир
21.04.2020
ОПЕК срочно созывает конференцию - СМИ
Представители стран-участниц обсудят возможность немедленного сокращения добычи нефти из-за обвала цен.
Мир
20.04.2020
В России почти 50 тысяч заболевших коронавирусом
Вылечились от коронавируса почти 3,5 тысячи челове, более 400 - скончались. Более половины случаев COVID-19 в стране - завозные.
Мир
20.04.2020
Ряд стран Европы отменяют часть ограничений
Некоторые карантинные ограничения снимают в Германии, Франции, Польше, Норвегии и Чехии.
Мир
20.04.2020
Саммит Восточного партнерства отложили - СМИ
Запланированная на июнь встреча перенесена на вторую половину года, однако, точно даты еще нет.
Мир
20.04.2020
Цена нефти WTI впервые в истории рухнула ниже нуля
Стоимость американской нефти сначала опустилась до нуля, а потом ушла в отрицательные значения.
Мир
19.04.2020
Коронавирус в Италии пошел на спад
За прошедшие сутки было зафиксировано 433 смерти. Общее количество умерших от коронавируса - 23 660 человек.
Мир
19.04.2020
В мире уже больше 2,3 млн больных COVID
Лидируют по числу инфицированных COVID по-прежнему США. Затем идут Испания, Италия и Франция.
Мир
18.04.2020
Число зараженных COVID пограничников резко выросло
Еще у трех пограничников подтверждено заболевание. Военнослужащие находились на самоизоляции с 15 апреля.
Мир
17.04.2020
План Трамп. Как США будут выходить из карантина
Президент США Дональд Трамп представил трехэтапный план выхода Штатов из карантина, чтобы оживить экономику, даже несмотря на то, что страна продолжает бороться с пандемией.
Мир
17.04.2020
Евросоюз из-за COVID вводит новые правила въезда
Государства-члены Евросоюза могут требовать от граждан, въезжающих на их территорию, пройти самоизоляцию.
Мир
16.04.2020
Путин объявил об отмене парада 9 мая
Риски, связанные с эпидемией коронавируса, еще чрезвычайно высоки, поэтому подготовка к параду вестись не будет, объяснил Владимир Путин.
В России почти 50 тысяч заболевших коронавирусом | Число зараженных COVID в мире превысило 2,5 млн