ОПЕК срочно созывает конференцию - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Министры стран-участниц ОПЕК во вторник, 21 апреля, в срочном порядке проведут телеконференцию, чтобы обсудить ситуацию на рынке нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Какие именно страны примут участие во встрече не уточняется.

Информацию о переговорах подтверждает также Dow Jones со ссылкой на источники.

По данным источников агентства Reuters, в ходе видеоконференции министры также обсудят возможность немедленного сокращения добычи нефти, приступить к которому планировалось с 1 мая.

"Мы предложили немедленно начать выполнять условия сделки и не ждать до мая, а также остановить перепроизводство нефти", - сказал источник агентства.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал страны ОПЕК+ рассмотреть возможность скорейшего и более значительного ограничения добычи для стабилизации ситуации на нефтяном рынке. В своем Twitter Бироль написал, что сокращение предложения ОПЕК+ является хорошим началом, "но недостаточным для немедленного восстановления баланса рынка из-за масштабов падения спроса".

В свою очередь The Wall Street Journal сообщает, что рассматривается возможность проведения встречи 10 мая для обсуждения большего снижения нефтедобычи.