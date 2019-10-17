Операция Турции в Сирии: к Эрдогану приехал Пенс

Источник: Корреспондент.net

В Анкаре в четверг, 17 октября, состоялась встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса, сообщает ТАСС.

Отмечается, что встреча в президентском дворце продлилась более 1,5 часов.

Заявлений по итогам переговоров на данный момент сделано не было. Как ожидалось, основной их темой должна была стать операция Турции в Сирии.

Американская делегация, возглавляемая Пенсом, прибыла с визитом в Турцию, чтобы убедить руководство республики прекратить операцию. В состав делегации также входят госсекретарь США Майк Помпео, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.