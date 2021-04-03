Оперативна інформація щодо реалізації та контролю карантину в Маріуполі

Маріуполь

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ 2020 РОКУ – МАЙБУТНІХ КУРСАНТІВ!

01.08.2020 о 10.00 в Донецькому юридичному інституті МВС України буде проведено реєстрацію вступників на денну форму навчання для осіб з числа цивільної молоді, які подали документи для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність» на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету.