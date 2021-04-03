03.04.2021
Оперативна інформація щодо реалізації та контролю карантину в Маріуполі
Источник: mariupolrada.gov.ua
У Маріуполі проводять заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. Профільні структури міської ради продовжують реалізацію та контроль необхідних заходів.
Інформація про виконання карантинних заходів станом на 2 квітня:
Охорона здоров'я:
- у місті на лікуванні знаходиться 2307 пацієнтів, у яких підтверджено COVID-19;
- всього в Маріуполі зафіксовано 21 622 випадків захворювання на коронавірус, 18 950 пацієнтів одужали.
Транспорт:
- міський громадський транспорт працює в штатному режимі;
- перевезення здійснюється тільки в засобах індивідуального захисту;
- проводиться щоденне санітарне миття і обробка транспорту. Дезасобами забезпечені.
Комунальна сфера:
- всі комунальні підприємства працюють в штатному режимі, надаються всі необхідні послуги жителям;
- проведно обробку 4917 під'їздів;
- двічі на день проводиться аналіз питної води. Каналізаційних стоків - щогодини. Відхилень немає.
Безпека:
- триває піше патрулювання вулиць міста. Вийшло 49 патрулів;
- у ході патрулювання проведено 59 профілактичних бесіди.
Економіка:
- триває робота муніципалітету по контролю за роботою суб'єктів підприємницької діяльності;
- перевірено 515 об’єктів торгівлі, 56 з них – громадського харчування.
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