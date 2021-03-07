07.03.2021

Оператор ГТС розробив декілька сценаріїв на випадок, якщо російський газ піде в обхід України

Источник: УНН

КИЇВ. 6 березня. УНН. Оператор ГТС України підготував декілька сценаріїв на випадок, якщо російський проект трубопроводу “Північний потік — 2” все ж буде добудовано. Про це розповів очільник ОГТСУ Сергій Макогон в інтерв’ю угорському виданню Világgazdaság.

Цитата:

“Ми розробили декілька сценаріїв”, — зазначив Макогон у відповідь на запитання про те, чи готується ОГТСУ до часу, коли російський газ піде в обхід України.

“Оскільки в Україні — найбільший внутрішній ринок споживання газу в Східній Європі обсягом у 30 млрд куб. м, а власне видобування газу становить 20 млрд куб. м, тож послуги газотранспортної системи будуть затребувані в будь-якому випадку. Але транзитні потужності будуть оптимізовані, адже ми не можемо дозволити собі утримання потужностей, які не будуть задіяні для транзиту”, — зазначив він.

Деталі

Зі слів топ-менеджера компанії, ОГТСУ має забезпечити економічно-доцільний тариф як для внутрішніх споживачів, так і для комерційних клієнтів. Це означає, що оператор модернізує лише ті компресорні станції, які використовуватимуться, а інші поступово виводитиме з експлуатації, пояснив він.

“Відповідно — у разі повної відмови від транзиту нашої територією — вже не можна буде сприймати українську ГТС як доступний запасний варіант. Це не було б ані справедливою, ані реалістичною позицією”, — додав Макогон.

Доповнення

Російський газопровід “Північний потік-2” будується для поставок газу в Німеччину в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо “Північний потік-2” буде побудований, Росія організовує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну.

Так, проект передбачає будівництво від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. метрів на рік. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська Allseas відмовилася від прокладання труб через можливі санкції з боку США. Але в грудні 2020 року Nord Stream 2 AG відновила прокладку труби, побудувавши 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини.

“Газпром” розраховує на введення “Північного потоку-2” в експлуатацію в розумні терміни. Відзначається, що “Північний потік-2” залишається одним з пріоритетних інвестиційних проектів холдингу в 2021 році.

США раніше ухвалили низку законів, які мають на увазі санкції проти учасників “Північного потоку-2”. Йдеться про закони “Про протидію противникам Америки через санкції” (CAATSA) і “Про захист європейської енергетичної безпеки” (PEESA).

Наприкінці лютого стало відомо, що санкції США проти газопроводу “Північний потік-2” призвели до того, що щонайменше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у цьому проекті.

За даними ЗМІ, будівництво газопроводу у водах Данії тепер може затягнутися до кінця вересня.

ГТС Газ
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