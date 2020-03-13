13.03.2020
Описаны симптомы первой жертвы Covid-19 в Украине
Источник: Корреспондент.net
Врачи рассказали о симптомах зараженной коронавирусом женщины, которая в итоге скончалась, пишет в пятницу, 13 марта, Укринформ.
Состояние женщины с Радомышля Житомирской области прокомментировал начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик.
"Если мы вчера говорили, что общее состояние больного было средней тяжести, то в 5:00 утра оно резко ухудшилось. Было нарушение дыхательной функции, уменьшение насыщения кислородом крови. Мы отреагировали мгновенно, отправили туда специалистов областного уровня, чтобы на месте решить дальнейшую тактику и лечения больного", - сказал Суслик.
Инфицированная сначала находилась на оборудовании дыхательной поддержки неинвазионной, затем подключили инвазионную интубацию трахеи и бронхов, а дальше она находилась на искусственной вентиляции легких.
Чиновник констатировал, что ни эти меры, ни применение препаратов, повышающих давление, эффекта не дали.
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