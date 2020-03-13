Описаны симптомы первой жертвы Covid-19 в Украине

Источник: Корреспондент.net

Врачи рассказали о симптомах зараженной коронавирусом женщины, которая в итоге скончалась, пишет в пятницу, 13 марта, Укринформ.

Состояние женщины с Радомышля Житомирской области прокомментировал начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик.

"Если мы вчера говорили, что общее состояние больного было средней тяжести, то в 5:00 утра оно резко ухудшилось. Было нарушение дыхательной функции, уменьшение насыщения кислородом крови. Мы отреагировали мгновенно, отправили туда специалистов областного уровня, чтобы на месте решить дальнейшую тактику и лечения больного", - сказал Суслик.

Инфицированная сначала находилась на оборудовании дыхательной поддержки неинвазионной, затем подключили инвазионную интубацию трахеи и бронхов, а дальше она находилась на искусственной вентиляции легких.

Чиновник констатировал, что ни эти меры, ни применение препаратов, повышающих давление, эффекта не дали.