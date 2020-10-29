ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ заявляет о попытках масштабной фальсификации результатов выборов в Мариуполе

Источник: Zagittya

Согласно протоколам с мокрыми печатями от участковых избирательных комиссий, заверенные копии которых есть на руках у представителей ОП-ЗЖ, «Слуги народа» набрали всего 4,7% голосов – это означает, что партия не проходит в Мариупольский горсовет.

Но за эту ночь ситуация резко изменилась – согласно протоколам районных комиссий, «Слуги народа» набирают уже 5,1% голосов.

По нашим данным, «Слуги народа» пытаются «натянуть» нужный процент голосов за счет увеличения в протоколах районных комиссий числа бюллетеней, признанных недействительными – это искусственно повышает процент голосов, отданных за каждую из партий, не меняя при этом число голосов в количественном соотношении.

Более того, представители «Слуги народа» через своих покровителей из партии «Блок Вадима Бойченко» начинают размещать в своих карманных городских СМИ информацию с «итоговыми» результатами голосования жителей Мариуполя. Если подсчитать проценты, набранные всеми партиями – участниками избирательного процесса, общая сумма голосов выходит 104,29%, что говорит о том, что фальсификация производилась в спешке и была допущена грубая математическая ошибка, которую, без сомнения, исправят при оглашении окончательных результатов.

У представителей нашей партии есть протоколы с мокрыми печатями от всех участковых комиссий, благодаря чему мы без проблем сможем доказать, где и как была произведена подтасовка результатов.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ уже готовит иск в суд о фальсификации результатов выборов. За подделку протоколов виновным грозит уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.