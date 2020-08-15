Оппозиция Беларуси против пересчета голосов

Источник: Корреспондент.net

Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской выступает против проведения второго тура выборов или пересчета голосов.

"Ни о каком втором туре речи быть не может. Ни о каком пересчете голосов, а сейчас ходят идеи пересчитать, тоже речи быть не может, потому что мы уже видим свидетельства, фотографии, что в котельных жгут бюллетени… Мы знаем, что бюллетени уничтожены", - сказала она.

Красулина подчеркнула, что Тихановская "имеет внутреннюю легитимность" в Беларуси. Также она выразила уверенность в том, что мировое сообщество признает Тихановскую законным президентом. "Уже последовали заявления от ряда стран о том, что именно так и должно произойти. По крайней мере о том, что прежний президент Республики Беларусь не получил большинства на выборах, и он должен уйти", - добавила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что штаб Тихановской начал формирование координационного совета для трансфера власти в стране.

В свою очередь, бывший кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев заявил ТАСС, что готов обсуждать вопрос создания координационного совета для передачи власти, но приступать к процессу трансфера пока рано.