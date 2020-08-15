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15.08.2020

Оппозиция Беларуси против пересчета голосов

Источник: Корреспондент.net

Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской выступает против проведения второго тура выборов или пересчета голосов. 

"Ни о каком втором туре речи быть не может. Ни о каком пересчете голосов, а сейчас ходят идеи пересчитать, тоже речи быть не может, потому что мы уже видим свидетельства, фотографии, что в котельных жгут бюллетени… Мы знаем, что бюллетени уничтожены", - сказала она.

Красулина подчеркнула, что Тихановская "имеет внутреннюю легитимность" в Беларуси. Также она выразила уверенность в том, что мировое сообщество признает Тихановскую законным президентом. "Уже последовали заявления от ряда стран о том, что именно так и должно произойти. По крайней мере о том, что прежний президент Республики Беларусь не получил большинства на выборах, и он должен уйти", - добавила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что штаб Тихановской начал формирование координационного совета для трансфера власти в стране.

В свою очередь, бывший кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев заявил ТАСС, что готов обсуждать вопрос создания координационного совета для передачи власти, но приступать к процессу трансфера пока рано. 

"Что-то конкретное по вопросу создания совета я смогу сказать после того, когда поговорю лично со Светланой. О передаче власти пока говорить преждевременно до тех пор, пока не будет выполнен ряд ранее обозначенных требований", - сказал он.

Дмитриев уточнил, что "в первую очередь речь должна идти о проведении честных и прозрачных президентских выборов с новым составом избирательных комиссий".

"Во-вторых, необходимо освободить всех политзаключенных, прекратить насилие, добиться отставки руководителей силовых ведомств, виновных в этом насилии в отношении мирных граждан", - сказал он.

Инициативу создания координационного совета по трансферу власти также прокомментировали у еще одного экс-кандидата в президенты Сергея Череченя.

"Сергей Черечень хотел бы знать, кто занимается реализацией этой идеи. Если это те же люди, с которыми мы ранее обсуждали вопрос о объединении (со штабом Тихановской - ред.), то ничего путного из этого не получится", - отметила пресс-секретарь экс-кандидата Виктория Стрелковская.

Она сказала, что ранее представители штабов Череченя и Тихановской не пришли к взаимопониманию относительно объединения усилий в ходе президентской кампании.

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