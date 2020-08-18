Оппозиция ответила Лукашенко на "захват власти"

Источник: Корреспондент.net

Координационный совет белорусской оппозиции не стремится к захвату власти незаконными методами. Об этом во вторник, 18 августа, заявила Ольга Ковалькова, доверенное лицо экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

"Мы действуем только законными и ненасильственными методами. Мы хотим мирного процесса, который необходим для нашей страны и ее граждан", - подчеркнула она.

Ковалькова сообщила, что первое заседание координационный совет белорусской оппозиции проведет 19 августа. Она выразила надежду на "отклик с той стороны". Если его не последует, то в стране будет экономический и политический кризис, предупредила представитель оппозиции.

В свою очередь, Максим Знак, юрист объединенного штаба Тихановской, уточнил, что координационный совет белорусской оппозиции не имеет политической программы, поскольку не ставит своей целью получение власти.

"У совета нет цели получить власть, поэтому не может быть политической программы, плана реформ, политических целей", - отметил он.

По словам Знака, основной состав координационного совета белорусской оппозиции будет включать 70 человек. "Безусловно, все не смогли и не смогут войти в основной состав совета, потому что должно быть какое-то количественное ограничение", - сказал он.

Знак подчеркнул, что существует очень большая потребность в экспертных группах и в специалистах, поэтому помимо основного состава совета, будет еще и расширенный состав, в который войдут люди, подавшие заявки.