Определены новые участки разведения на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе определили новые участки для разведения сил и средств, сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью УНИАН, опубликованном в четверг, 12 декабря.

По его словам, эти участки будут согласовывать на встрече Трехсторонней контактной группы.