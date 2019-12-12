12.12.2019
Определены новые участки разведения на Донбассе
Источник: Корреспондент.net
На Донбассе определили новые участки для разведения сил и средств, сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью УНИАН, опубликованном в четверг, 12 декабря.
По его словам, эти участки будут согласовывать на встрече Трехсторонней контактной группы.
"Определение участков с украинской стороны завершилось. Мы готовим несколько альтернативных вариантов, потому что, в первую очередь, опять-таки будет привлечена Трехсторонняя контактная группа, и в рамках одной из подгрупп, которой является подгруппа по вопросам безопасности, будут рассматриваться и согласовываться эти участки", - сказал он.
Приоритетными будут те участки, которые имеют "значительное и большое гуманитарное значение".
Кроме этого, по его словам, Украина хочет согласовать этот вопрос максимально быстро.
"Даже следующее заседание нас бы устроило", - сказал глава МИД, имея в виду заседание ТКГ, которое состоится 18 декабря.
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