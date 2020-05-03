Оптовая цена на дизтопливо упала ниже 13 гривен

Источник: Корреспондент.net

По итогам апреля средняя цена на дизельное топливо в мелкооптовом сегменте упала на 23% – с 16,40 до 12,70 грн/л. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95.

Указано, что это самое большое месячное снижение мелкооптовых цен на дизтопливо с ноября 2018 года.

Так, стоимость бензовозных партий в Коростене (Житомирская область) за месяц упала на 3,60 грн/л – с 15,80 до 12,20 грн/л. Спотовые цены на терминале в Новоград-Волынском обвалились на 3,75 грн/л – с 15,95 до 12,20 грн/л.

Еще более существенно за прошедший месяц цены упали в портах – на 4,1 грн/л – до 11,60 грн/л. В столичном регионе средняя цена бензовозных партий ДТ упала на 3,65 грн/л – с 16,10 до 12,45 грн/л.

Также указано, что Кременчугский НПЗ Укртатнафты за месяц снизил цены на спотовые отгрузки на 2,5 грн/л – до 12,95 грн/л.

"Оптовые цены в апреле снижались, реагируя на обвал внешних котировок при относительно стабильном курсе валют", – пишет издание.