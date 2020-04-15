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15.04.2020

Оптовые цены на дизтопливо упали ниже 14 грн

Источник: Корреспондент.net

Цены на дизтопливо в мелкооптовом сегменте опустились ниже 14 гривен за литр - это минимальный уровень с апреля 2016 года. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга Консалтинговой группы А-95.

Отмечается, что в крупнооптовом сегменте цена опустилась ниже 17 грн за литр.

"На белорусское топливо с отгрузкой из нефтебаз в Коростене - на уровне 14,05-14,10 грн/л", - говорится в сообщении.

Кременчугский НПЗ 15 апреля снизил стоимость автопартий дизтоплива до 14,10 грн за литр, в то же время цены реальных сделок на объеме опускались до 14-14,05 грн за литр.

"Участники рынка отмечают повышенный объем предложения дизтоплива в апреле.

Снижение спроса из-за карантина оказалось немного меньше, чем ожидалось изначально. Это связано как с активной фазой весенних полевых работ, так и с повышенными закупками топлива в период низких цен со стороны некоторых трейдеров и крупных потребителей.

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