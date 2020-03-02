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02.03.2020

Оптовые цены на дизтопливо упали ниже 19 грн за литр

Источник: Корреспондент.net

Стоимость дизтоплива в мелкооптовом сегменте впервые с сентября 2017 года опустилась ниже 19 грн за литр.

Эксперты связывают снижение с обвалом мировых цен на нефть и котировок топлива из-за вспышки коронавируса. По словам трейдеров, за последнюю неделю котировки ДТ в Средиземноморье опустились почти на $70/т.

Отмечается, что стоимость дизтоплива в портах ниже, чем на традиционных северных базисах в Коростене и Новограде-Волынском. В частности, компания Orange Oil предлагала из порта Южный турецкое ДТ по 18,30 грн/л, Трейд Коммодити из Николаева - по 17,90 грн/л, а Укртатнафта из Одесского порта - по 18,70 грн/л.

При этом 2 марта минимальная озвучиваемая трейдерами цена белорусского ДТ с нефтебаз в Коростене (Житомирская обл.) составляла 18,45 грн/л. Из Новоград-Волынского автопартии российского дизтоплива Анвитрейд предлагала по 18,55 грн/л, из Смыги (Ривненская обл.) - по 18,60 грн/л. Сегодня Анвитрейд возобновил предложение с терминала в Дубрыничах (Закарпатская обл.) по 19,00 грн/л.

По словам трейдеров, цена трубопроводного ДТ до конца недели будет рассчитываться по февральским котировкам.

В столичном регионе Анвитрейд озвучивал цены 18,60–18,80 грн/л, Альянс Энерго Трейд и ЗНГК - 18,90 грн/л. Укртатнафта заявляла с Кременчугского НПЗ цену 18,20 грн/л, с нефтебазы в Пролисках (Борисполь) - 18,30 грн/л.

Средняя цена ж/д-партий 2 марта опустилась до 22 020 грн/т. С трубопроводного терминала в Новограде-Волынском она составляла 21 900 грн/т, с Кременчугского НПЗ - 21 700 грн/т.

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