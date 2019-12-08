Опубликован график Зеленского на саммите в Париже

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом саммита "нормандской четверки" проведет встречу с лидерами Франции и Германии, сообщает Европейская правда.

Согласно графику, предоставленному в офисе президента, Зеленский прибудет в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву).