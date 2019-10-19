19.10.2019
Опубликован закон об исключении дезертиров из ВСУ
Источник: Корреспондент.net
Законопроект №1227, который более четко регламентирует прохождение военной службы и в том числе регулирует вопрос включения дезертиров в численность Вооруженных сил Украины, опубликован в правительственной газете Голосе Украины в субботу, 19 октября.
Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Документ признает военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, которые дезертировали из ВСУ и других формирований или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в численность ВСУ.
При этом в случае вынесения судом оправдательного приговора предусмотрено восстановить таким военным все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.
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