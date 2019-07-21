Опубликованы данные второго экзит-пола

Источник: Корреспондент.net

На внеочередных выборах в Верховную Раду барьер в 5% преодолевают пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа - за Жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос. Об этом свидетельствуют результаты Национального экзит-пола по состоянию на 20.00.

Так, Слуга народа набирает 44,2%, Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,4%, Европейская Солидарность - 8,8%, Батькивщина - 7,4%, Голос - 6,5%.

Менее 5% набрали: Сила и честь - 4,3%, Оппозиционный блок - 3,3%, Партия Шария - 3,1%, Радикальная партия - 2,8%, Украинская стратегия - 2,2%, Свобода - 2,1%.

С учетом таких результатов Слуга народа по партийным спискам получит 123 место, Оппозиционная платформа – За жизнь – 35, Европейская солидарность – 25, Батькивщина – 23 и партия Голос – 19.

Национальный экзит-пол проводили Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова. Методом "тайного голосования" был опрошен 10551 респондент на 300 избирательных участках.