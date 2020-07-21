Опубликованы материалы дела экс-главы Укравтодора

Источник: Корреспондент.net

В Польше вручили подозрение бывшему главе Укравтодора Славомиру Новаку. Материалы украинской части дела во вторник, 21 июля, опубликовала пресс-служба НАБУ.

Так, Новаку подозревают в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Отмечается, что зафиксировано три эпизода, которые могут свидетельствовать о возможном получении Новаком неправомерной выгоды.

Все эти случаи связаны с принятием решений об использовании средств, предоставленных международными финансовыми организациями в виде кредитов на ремонт украинских дорог. Общая сумма кредитных средств, преступная группа использовала как повод для получения неправомерной выгоды от компаний в сфере дорожного хозяйства, превышает 270 млн евро.

В одном из эпизодов речь шла об уплате 10% "консультационных услуг", что составляло более 180 000 евро. В другом - компания-победитель тендера Укравтодора должна была заплатить взнос в специально созданное совместное предприятия в Польше, эквивалент которого составлял на момент совершения преступления более 3,5 млн грн.

Еще в одном из случаев речь шла о выкупе другой специально созданной компании с уставным капиталом в 15 000 евро за 300 000-350 000 евро. В обмен на это экс-глава Укравтодора обещал "не заметить" нарушений сроков выполнения контрактов одной из компаний-подрядчиков Укравтодора и не требовать от нее уплаты штрафных санкций.

Отмечается, что особенностью указанных преступлений было то, что они начинались в Украине, а завершались в Польше.

Расследование продолжается с сентября 2019 года. После того, как выяснилось, что приведенные факты также расследует Центральное антикоррупционное бюро Польши, в ноябре 2019 года была создана совместная следственная группа. Координация действий обеих сторон происходила с участием Евроюста.

Сообщение о подозрении в рамках работы совместной следственной группы вручено пяти лицам: и.о. главы Укравтодора, двум гражданам Польши, иностранному гражданину (представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора); бывшей советнице и.о. главы Укравтодора (гражданке Украины).

В НАБУ заявляют, что следствие устанавливает других лиц, предполагаемых участников преступной группы.