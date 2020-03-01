Опубликованы новые данные о рынке жилья в регионах

Источник: Корреспондент.net

Госстат обнародовал данные о количестве и площади квартир, введенных в эксплуатацию по регионам в 2019 году.

Всего было принято 11 млн 23,6 тыс. кв. метров общей площади жилья.

Больше всего жилья по площади принято в Киевской области - 1 млн 859,8 тыс. кв. метров, Львовской области - 1 млн 292,2 тыс. кв. метров, Киеве - 1 млн 112,9 тыс. кв. метров и Одесской области - 1 млн 86,6 тыс. кв. метров.

На Киев и область приходится примерно 26% от всей площади жилья в Украине, а в Донецкой и Луганской областях строительство почти не ведется.