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21.05.2020

Опубликованы пять этапов смягчения карантина

Источник: Корреспондент.net

Правительство продлило в Украине карантин до 22 июня. Однако, за это время будут введены пять этапов ослабления карантина. Минздрав разъяснил, что и на каком этапе будет разрешено с помощью инфографики, обнародованной в четверг, 21 мая.

Так, в регионах, где допустят послабления, будет разрешено следующее:

с 22 мая - проводить спортивные мероприятия с участием до 50 человек, но без зрителей; проводить религиозные мероприятия (со соблюдением дистанции - не более одного человека на 10 кв. м); возобновить работу общественного городского и внутриобластного транспорта; открыть отели (кроме ресторанов);

с 25 мая - открыть детские сады и метрополитен;

с 1 июня - открыть фитнес-центры (кроме групповых занятий больше 10 человек); возобновить работу учреждений образования (в группах не больше 10 человек); возобновить межобластные перевозки;

с 10 июня - работать кафе и ресторанам в помещениях; работать учреждениям культуры; полноценно работать отелям и хостелам;

с 15 июня - возобновить авиаперевозки.

При этом по-прежнему остаются под запретом:

  • пребывание в общественных местах без маски;
  • нахождение на улице без документов;
  • самовольное оставление мест изоляции;
  • проведение массовых мероприятий группами больше 10 человек;
  • посещение учреждений паллиативной и социальной помощи.
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