Организатор нападения на Гандзюк признал вину

Источник: Корреспондент.net

Организатор нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.

Соответствующее признание Торбин сделал в ходе заседания Покровского районного суда Днепропетровской области.

В заседании приняли участие двое прокуроров, потерпевший - отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, обвиняемые в организованном нападении Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин и четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Торбин признал себя виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины и согласился на наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы.

Рассмотрение сделок остальных обвиняемых продолжается.