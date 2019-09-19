Оржель оценил риски неподписания контракта по газу

Источник: Корреспондент.net

Министр энергетики Украины Алексей Оржель позитивно оценивает прошедшие в Брюсселе переговоры по транзиту российского газа в Европу. Об этом он заявил после встречи в четверг, 19 сентября, длившейся около 40 минут, сообщает ТАСС.

По его словам, Украина не допускает возможности неподписания нового транзитного контракта с Россией.

"Мы не допускаем такой опции неподписания контракта",- заявил он, добавив, что в дальнейшем "стороны должны максимально двигаться навстречу друг к другу".

Вместе с тем, он признал, что риск неподписания контракта с Газпромом существует. "Я вижу определенный позитив, но риск неподписания остается", - признал Оржель.

В таком случае, добавил он, Украина намерена справляться своими силами. "В случае неподписания, что не является правильным как для украинских потребителей, так и для транспортирующей компании, так и для российской стороны..., украинская сторона будет готова обеспечить потребление для своих потребителей из подземных хранилищ газа", - пояснил он.

"Украинская сторона передала дорожную карту подписания и имплементации (европейского газового законодательства - Ред.) ... и соответственно передала сторонам проекты договоров: дорожная карта как мы до 1 января получим независимого газового оператора, проект договора о interconnection (присоединение украинской ГТС к Европейской - Ред.) и проект договора о транспортировке", - также сообщил Оржель, пишет Hromadske.

Ранее об итогах переговоров рассказал министр энергетики России Александр Новак. По его словам, консультации были конструктивными, впервые за многие годы.

По его словам, Россия предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС.

Как известно, газовые контракты между Украиной и Россией заканчиваются в конце года.