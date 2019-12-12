Оржель рассказал о преимуществах контракта с Газпромом

Источник: Корреспондент.net

Долгосрочный контракт на транзит российского газа с четко определенными объемами поставок является плюсом и фактором стабильности не только для украинской стороны, но и для Европейского Союза и российского Газпрома. Об этом заявил журналистам министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Мы стоим на том, что должен быть долгосрочный контракт с четко определенными объемами для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить доходность нашей газовой инфраструктуры. С другой стороны, мы говорим, что и европейцы просят про соответствующие объемы и срок. На мой взгляд, это определенный плюс, в частности, и для "Газпрома", потому что это и стабильные объемы поставки на основной рынок потребления", – сказал Оржель.

"Если европейцы говорят, что для них это было бы фактором стабильности, то для "Газпрома" это тоже фактор стабильности для реализации собственной товарной продукции", – добавил он.

По словам министра, новый контракт после завершения действия истекающего договора в этом году является важным для всех сторон переговоров. Поэтому переговоры продолжаются.

"Пока переговоры идут. Как сказал Юрий Юрьевич Витренко (исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" – Ред.), договорились договариваться дальше. Так, чтобы не во враждебной риторике, а все-таки полноценно находить возможности для компромисса", – пояснил он.