Найти

12.12.2019

Оржель рассказал о преимуществах контракта с Газпромом

Источник: Корреспондент.net

Долгосрочный контракт на транзит российского газа с четко определенными объемами поставок является плюсом и фактором стабильности не только для украинской стороны, но и для Европейского Союза и российского Газпрома. Об этом заявил журналистам министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Мы стоим на том, что должен быть долгосрочный контракт с четко определенными объемами для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить доходность нашей газовой инфраструктуры. С другой стороны, мы говорим, что и европейцы просят про соответствующие объемы и срок. На мой взгляд, это определенный плюс, в частности, и для "Газпрома", потому что это и стабильные объемы поставки на основной рынок потребления", – сказал Оржель.

"Если европейцы говорят, что для них это было бы фактором стабильности, то для "Газпрома" это тоже фактор стабильности для реализации собственной товарной продукции", – добавил он.

По словам министра, новый контракт после завершения действия истекающего договора в этом году является важным для всех сторон переговоров. Поэтому переговоры продолжаются.

"Пока переговоры идут. Как сказал Юрий Юрьевич Витренко (исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" – Ред.), договорились договариваться дальше. Так, чтобы не во враждебной риторике, а все-таки полноценно находить возможности для компромисса", – пояснил он.

Новости раздела
Украина
12.12.2019
Британский суд закончил слушания по делу "долга Януковича"
Украина отказывается выплачивать одолженное и накопленные штрафные проценты, которые теперь могут достигать $ 4,5 миллиарда.
Украина
12.12.2019
Зеленский: Путин очень непростой человек
Украинский лидер подтвердил, что во время саммита в Париже пожал руку российскому коллеге.
Украина
12.12.2019
Оржель рассказал о преимуществах контракта с Газпромом
Министр энергетики oбъяснил, почему России стоит согласиться на газовое предложение Украины.
Украина
12.12.2019
МВФ не называет сроков нового соглашения с Киевом
Нацбанк Украины ожидает, что решение о новой программе МВФ будет принято в первом квартале 2020 года.
Украина
12.12.2019
Кузьменко обсуждала обстрел Киева из Градов
Правоохранители обнародовали телефонные переговоры задержанной по подозрению в убийстве Павла Шеремета.
Украина
12.12.2019
В МИД рассказали о компромиссах по обмену пленными
Обмен заложниками, который намечен до конца года, требует более гибкого подхода чем в прошлый раз, заявил Пристайко.
Украина
11.12.2019
На Киевщине мужчина устроил стрельбу по полицейским
Полиция ввела спецоперацию Гром. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа.
Украина
11.12.2019
В ЕС готовы к остановке транзита газа через Украину
Польша уже выразила готовность к прекращению транзита газа, а Словакия готовится к такому сценарию 10 лет.
Украина
11.12.2019
Зарегистрирован закон о невозвращении ПриватБанка
Кабмин предлагает Раде законопроект по банковскому сектору, которым планируют защить ПриватБанк от возвращения бывшим владельцам.
Украина
11.12.2019
Автопроизводство Украины за месяц упало на 40%
В ноябре в Украине выпустили всего пять коммерческих автомобилей. Всего за месяц собрали 544 единицы транспорта.
Украина
11.12.2019
Зеленский назначил глав 33 РГА в восьми областях
Новые руководители были назначены в 33 районах восьми областей. Также были уволены некоторые старые главы РГА.
Украина
11.12.2019
Мессия климата. Как школьница стала человеком года
Шведская активистка Грета Тунберг стала самой молодой среди тех, кто получил это звание за 92 года.
МВФ не называет сроков нового соглашения с Киевом | Зеленский: Путин очень непростой человек