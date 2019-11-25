25.11.2019
Оржель разъяснил "страховую цену" газа на зиму
Источник: Корреспондент.net
С нового года в Украине планируют внедрить страховую цену на газ. Об инициативе в понедельник, 25 ноября, рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
"Зима будет теплой, но также надо обеспечить стабильные цены в платежках. Правительство защищает людей от колебаний цены на газ зимой даже в условиях остановки транзита, сложных технологических и финансовых условиях. Запасы, которые есть у нас в хранилищах, позволяют предложить так называемую страховую цену", - сказал Оржель.
По его словам, эта страховая цена будет ниже, чем в первом квартале 2019 года. "7% разница цены квартал к кварталу", - добавил министр.
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