Ощадбанк по требованию Епифания закрыл счета УПЦ КП

Источник: Корреспондент.net

Ощадбанк закрыл счета Киевской патриархии на основании письма предстоятеля ПЦУ Епифания. Об этом в четверг, 22 августа, заявил патриарх Филарет, сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Филарет обратился к главе Православной церкви Украины Епифанию с просьбой отозвать письмо в Ощадбанк о закрытии счета Киевской патриархии.

"Прошу вас отозвать ваше письмо в Ощадбанк о закрытии счета киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ Киевского патриархата. Не разрушайте церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не вашими", - заявил Филарет.

Он отметил, что по обращению Епифания Ощадбанк в Киеве закрыл счет УПЦ КП и назвал такие действия "противоправными". По его словам, глава ПЦУ не имел никаких оснований писать подобные письма, так как 20 июня УПЦ КП на поместном соборе приняла решение о выходе из состава новосозданной ПЦУ.