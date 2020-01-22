Оскар-2020: шансы номинантов на главную кинопремию

Источник: Корреспондент.net

Американская киноакадемия в ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе объявит победителей премии Оскар. Все претенденты уже известны.

Главное о 92-й кинопремии Оскар

Дата вручения: 9 февраля 2020 года, воскресенье (10 февраля по Киеву)

Место: Dolby Theatre, Лос-Анджелес

Ведущий: как и в прошлом году церемония пройдет без него

Объявление номинантов: 13 января 2020 года

Главные номинации: 9 номинантов на звание Лучший фильм, 5 претендентов на приз Лучший фильм на иностранном языке, 5 номинантов на лучший документальный фильм, 5 номинантов на лучший саундтрек, 5 номинантов на лучшую песню, 5 номинантов на анимационный фильм.

Лидер по числу номинаций: Джокер Тодда Филлипса, переосмыслающий историю главного антогониста во вселенной Бэтмена, представлен в 11 номинациях, в том числе главных - Лучший фильм, Лучший режиссер, Лучший актер, Лучший адаптированный сценарий, Лучшая операторская работа.

Фильмы-фаворит по прогнозам букмекеров: 1917, Однажды в Голливуде, Паразиты.

Онлайн-транляция церемонии: на сайте Корреспондент.net

Оскар-2020, категория Лучший фильм:

1917, средняя ставка букмекеров - 1,7 Сэм Мендес, военная драма Накануне наступления британской армии на Линию Гинденбурга весной 1917 года двое молодых солдат Блейк и Скофилд должны доставить на передовую приказ об отмене атаки в практически невыполнимый срок, иначе батальон из 1,6 тысячи солдат попадет в засаду, где служит брат одного из героев. Фильм снимался длинными отрывками (околовосьми минут) и смонтирован так, чтобы выглядеть одним целым неделимым дублем, поэтому камера будто непрерывно следит за главными героями. Лента получила Золотой глобус как лучший фильм. Недавно Гильдия продюсеров США также назвала 1917 лучшим фильмом года. А поскольку номинация Оскара на лучший фильм считается продюсерской категорией, то букмекеры вряд ли ошибаются, прогнозируя победу этого фильма. Паразиты, средняя ставка букмекеров - 4,3 Пон Чжун Хо, драма



Южнокорейский комедийно-драматический фильм рассказывает о семье, которая влачит жалкое существование в полуподвальной квартире. С помощью хитрых махинаций им удается перебраться в богатый дом, но в итоге пожалеть об этом.

Сюрреалистическая сатира о классовой борьбе стала первым корейским фильмом, завоевавшим главный приз Каннского кинофестиваля - Золотую пальмовую ветвь.

Однажды в Голливуде, средняя ставка букмекеров - 5

Квентин Тарантино, драма

В основе фильма лежит реальная история жестокого убийства в 1969 году беременной 26-летней актрисы Шэрон Тейт, супруги одного из главных режиссеров Голливуда того периода Романа Полански. Та ночь изменила мир и во многом сделала его таким, каким мы его знаем. В главных ролях - Леонардо Дикаприо, Брэд Питт и Марго Робби.

Джокер, средняя ставка букмекеров - 16

Тодд Филлипс, драма

Фильм, пересматривающий историю Джокера - главного антогониста из вселенной Бэтмена, едва вышел на экраны, а многие критики уже стали называть его будущей легендой. К этому моменту он побил множество рекордов. Но вряд ли получит статуетку Оскар за Лучший фильм.

Ирландец, средняя ставка букмекеров - 37

Мартин Скорсезе, криминальная драма

Фильм основан на признаниях реального человека: в 2003 году перед смертью бывший американский дальнобойщик Фрэнк Ширан по прозвищу Ирландец рассказал, что был на службе у мафии, отвечал за связи профсоюза дальнобойщиков с мафиози и убил десятки людей.

Ирландца сыграл Роберт Де Ниро, которого, как и других актеров, для некоторых сцен омолодили с помощью компьютерных технологий. Кроме Де Ниро в фильме снялись Харви Кейтель, Джо Пеши и Аль Пачино.

Кролик Джоджо, средняя ставка букмекеров - 67

Тайка Вайтити, комедийная драма

В центре сюжета - десятилетний немецкий мальчишка, который только что потерял отца. Он не может найти себе места в этом мире и страдает от насмешек сверстников, а родная мать считает, что все его проблемы являются лишь выдумками.

Он находит спасение в общении с воображаемым другом Адольфом Гитлером, который очень отличается от всемирно известного фюрера. Но однажды мальчик узнает, что его мама скрывает в доме еврейскую девочку.

Брачная история, средняя ставка букмекеров - 75

Ноа Баумбах, комедийная драма

Фильм рассказывает о режиссере Чарли и его жене актрисе Николь, которые находятся в состоянии изнурительного развода и это бросает их в личные и творческие крайности.

На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 97 процентов "свежести". На сайте Metacritic фильм получил оценку 94.

Маленькие женщины, средняя ставка букмекеро - 117

Грета Гервиг, драма

Фильм рассказывает о взрослении четырех сестер Марч, живущих в 1860-х годах в Новой Англии во времена Гражданской войны в США.

В главных ролях снялись Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Тимоти Шаламе, Лора Дерн и Мерил Стрип.

Форд против Феррари, средняя ставка букмекеров - 126

Джеймс Мэнголд, драма

Сюжет фильма рассказывает о яростной борьбе Феррари и Форд в 1960-х годах за победу в гонке 24 часа Ле-Ман. Под руководстовом конструктора Кэрола Шелби вместе с гонщиком Кеном Майлсом Форд должны создать суперкар, способный противостоять легким и быстрым Феррари.

Оскар-2020, категория Лучший режиссер:



Квентин Тарантино

Мартин Скорсезе

Сэм Мендес

Пон Чжун Хо

Тодд Филлипс

Лучший актер:



Антонио Бандерас, фильм Боль и слава

Леонардо Ди Каприо, фильм Однажды... в Голливуде

Адам Драйвер, фильм Брачная история

Хоакин Феникс, фильм Джокер

Джонатан Прайс, фильм Два папы

Лучшая актриса:



Скарлетт Йоханссон, фильм Брачная история

Синтия Эриво, фильм Гарриет

Шарлиз Терон, фильм Скандал

Рене Зеллвегер, фильм Джуди

Сирша Ронан, фильм Маленькие женщины

Лучший актер второго плана:



Том Хэнкс - Прекрасный день по соседству, за роль Фреда Роджерса

Энтони Хопкинс - Два Папы, за роль Бенедикта XVI

Аль Пачино - Ирландец, за роль Джимми Хоффы

Джо Пеши - Ирландец, за роль Рассела Буфалино

Брэд Питт - Однажды в… Голливуде, за роль Клиффа Бута

Лучшая актриса второго плана:



Кэти Бэйтс - Дело Ричарда Джуэлла, за роль Барбары Боби Джуэлл

Лора Дерн - Брачная история, за роль Норы Фэншоу

Скарлетт Йоханссон - Кролик Джоджо, за роль Рози Бецлер

Флоренс Пью - Маленькие женщины, за роль Эми Марч

Марго Робби - Скандал за роль Кайлы Посписил

Лучший оригинальный сценарий:



Райан Джонсон - Достать ножи

Ноа Баумбах - Брачная история

Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кэрнс - 1917

Квентин Тарантино - Однажды в… Голливуде

Пон Чжун Хо и Хан Джин Вон - Паразиты

Лучший адаптированный сценарий:



Стивен Заиллян - Ирландец

Тайка Вайтити - Кролик Джоджо

Тодд Филлипс и Скотт Сильвер - Джокер

Грета Гервиг - Маленькие женщины

Энтони Маккартен - Два Папы

Лучший анимационный полнометражный фильм:



Как приручить дракона 3

Я потерял свое тело

Клаус

Потерянное звено

История игрушек 4

Лучший иностранный художественный фильм:



Отверженные, режиссер Ладж Ли, Франция

Страна меда, режиссеры Тамара Котевска и Любомир Стефанов, Северная Македония

Тело Христово, режиссер Ян Комаса, Польша

Паразиты, режиссер Пон Чжун Хо, Южная Корея

Боль и слава, режиссер Педро Альмодовар, Испания

Лучшая музыка к фильму:



Хильдур Гуднадоуттир, Джокер

Александр Деспла, Маленькие женщины

Рэнди Ньюман, Брачная история

Томас Ньюман, 1917

Джон Уильямс, Звездные войны: Скайуокер. Восход

Лучшая песня к фильму:



I Can't Let You Throw Yourself Away из Истории игрушек 4, музыка и слова: Рэнди Ньюман

(I'm Gonna) Love Me Again из Рокетмена, музыка: Элтон Джон, слова: Берни Топин

I'm Standing with You из Прорыва, музыка и слова: Дайан Уоррен

Into the Unknown из Холодного сердца 2, музыка и слова: Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес

Stand Up из Гарриет, музыка и слова: Джошуа Брайан Кэмпбелл и Синтия Эриво

Другие номинации на Оскар

Лучший монтаж:



Эндрю Бакленд и Майкл Маккаскер - Ford против Ferrari

Тельма Шунмейкер - Ирландец

Том Иглз - Кролик Джоджо

Джефф Грот - Джокер

Ян Джин Мо - Паразиты

Лучшая операторская работа:



Родриго Прието - Ирландец

Лоуренс Шер - Джокер

Джарин Блашке - Маяк

Роджер Дикинс - 1917

Роберт Ричардсон - Однажды в… Голливуде

Лучшая работа художника:



Боб Шоу (постановщик), Реджина Грейвз (декоратор) - Ирландец

Ра Винсент (постановщик), Нора Сопкова (декоратор) - Кролик Джоджо

Деннис Гасснер (постановщик), Ли Сандалес (декоратор) - 1917

Барбара Линг (постановщик), Нэнси Хэй (декоратор) - Однажды в… Голливуде

Ли Ха Джун (постановщик), Чо Вон У (декоратор) - Паразиты

Лучший дизайн костюмов:



Сэнди Пауэлл и Кристофер Питерсон - Ирландец

Мэйс С. Рубео - Кролик Джоджо

Марк Бриджес - Джокер

Жаклин Дюрран - Маленькие женщины

Арианна Филлипс - Однажды в… Голливуде

Лучший звук:



Гэри Райдстром, Том Джонсон и Марк Улано - К звездам

Пол Масси, Дэвид Джаммарко и Стив А. Морроу - Ford против Ferrari

Том Озанич, Дин А. Зупанчич и Тод А. Мэйтланд - Джокер

Марк Тейлор и Стюарт Уилсон - 1917

Майкл Минклер, Кристиан П. Минклер и Марк Улано - Однажды в… Голливуде

Лучший звуковой монтаж:



Дональд Сильвестр - Ford против Ferrari

Алан Роберт Мюррей - Джокер

Оливер Тарни и Рэйчел Тейт - 1917

Уайли Стейтман - Однажды в… Голливуде

Мэттью Вуд и Дэвид Эйкорд - Звёздные войны: Скайуокер. Восход



Лучшие визуальные эффекты:



Дэн Делию, Мэтт Эйткен, Рассел Эрл и Дэн Судик - Мстители: Финал

Пабло Хелман, Леандро Эстебекорена, Стефани Грабли и Нельсон Сепульведа - Ирландец

Роберт Легато, Адам Вальдес, Эндрю Р. Джонс и Эллиот Ньюман - Король Лев

Гийом Рошрон, Грег Батлер и Доминик Туи - 1917

Роджер Гайетт, Нил Скэнлан, Патрик Тубак и Доминик Туи - Звёздные войны: Скайуокер. Восход

Лучший грим и прически:



Кадзу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер - Скандал

Ники Ледерманн и Кэй Джорджиу - Джокер

Джереми Вудхед - Джуди

Пол Гуч, Арьен Туйтен и Дэвид Уайт - Малефисента: Владычица тьмы

Наоми Донн, Тристан Верслёйс и Ребекка Коул - 1917

Лучший документальный полнометражный фильм:



Американская фабрика / American Factory (Стивен Богнар, Джулия Райхерт)

Пещера / The Cave (Ферас Файяд, Кристин Барфод и Сигрид Дайкьер)

На краю демократии / The Edge of Democracy (Петра Коста, Джоанна Натасегара, Шейн Борис и Тьяго Паван)

Для Самы / For Sama (Ваад Аль-Катиб и Эдвард Уоттс)

Страна мёда / Honeyland (Тамара Котевска и Любомир Стефанов)

Лучший документальный короткометражный фильм:



В отсутствии / In the Abscence (И Сун-джун и Гэри Бён-сёк Кам)

Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка) / Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) (Кэрол Дайсингер и Елена Андрейчева)

Жизнь захватывает меня / Life Overtakes Me (Джон Хаптас и Кристин Сэмюэлсон)

Супермен Сент-Луиса / St. Louis Superman (Смирити Мундра и Сами Хан)

Гуляй, беги, ча-ча / Walk Run Cha-Cha (Лора Никс и Колетт Сандстедт)

Лучший игровой короткометражный фильм:



Братство / Ikhwène (Мерьям Джубер и Мария Гарсия Туржон)

Футбольный клуб Нефты / Nefta Football Club (Ив Пиа и Дамьян Мегерби)

Окно напротив / The Neighbor's Window (Маршалл Карри)

Сария / Saria (Брайан Бакли и Мэтт Лефевр)

Сестра / A Sister (Дельфин Жирар)

Лучший анимационный короткометражный фильм:

