Остановка СП не сказалась на украинском транзите

Источник: Корреспондент.net

Российский газопровод Северный поток возобновил работу в воскресенье, 26 июля, после планового технического обслуживания, свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

Газопровод был остановлен 14 июля. Обычно на время его ремонта значительно увеличивалась прокачка через Украину. Однако на этот раз никакого увеличения транзита не произошло. Транзит через Украину в текущем месяце в среднем составил 160 млн куб. м в сутки.

Вместо этого начался отбор газа из хранилищ в европейских странах - прежде всего в Германии и Австрии, а также в Нидерландах и Франции.

Несмотря на это, газовые хранилища Европы заполнены более чем на 84%, а в некоторых странах - более чем на 90%.

Остановка Северного потока не повлияла на котировки газа в ЕС.