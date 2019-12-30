Освобожденные бойцы ВСУ направлены в госпиталь

Источник: Корреспондент.net

Двенадцать украинских военнослужащих, освобожденых во время обмена на Донбассе 29 декабря, направлены на обследование в Главный военный госпиталь в Киеве, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Всех освобожденных из плена бойцов осмотрят военные врачи и специалисты медслужбы. В случае необходимости военнослужащим окажут медицинскую помощь.



Начальник военного госпиталя генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук сообщил, что предварительно все военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии.



"Мы начнем всестороннее обследование, и в дальнейшем, помимо физического лечения, если в этом будет потребность, обязательно предоставим возможность каждому пройти психологическую реабилитацию", - сказал он.