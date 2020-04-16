16.04.2020
Освобожденные пленные рассказали о пытках
Источник: Корреспондент.net
Освобожденные из плена сепаратистов украинцы сообщили о пытках и насилии, которые применяли к ним участники незаконных формирований, о чем заявил начальник департамента Офиса генпрокурора Юрий Рудь, сообщает пресс-служба офиса.
"Большинство освобожденных лиц подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, избиения, пыток, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели", - сказал он.
Офис генпрокурора работает со всеми освобожденными украинцами для подготовки и передачи доказательств нарушения международного гуманитарного права в Международный уголовный суд. Также виновные будут привлечены к ответственности в Украине, сказал Рудь.
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