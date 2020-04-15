15.04.2020
От COVID-19 выздоровели более полумиллиона людей
Источник: Корреспондент.net
В мире от коронавируса вылечились уже 503 386 человек.
Число заражений с начала эпидемии превысило 2 миллиона, почти 131 тысяча человек скончались от COVID-19.
Отмечается, что больше всего людей вылечились в Китае (почти 78 тысяч), Германии (более 72 тысяч) и в Испании (почти 71 тысяча).
Самое большое количество случаев инфекции выявлено в США - там уже 637 196 больных. На втором месте с большим отрывом Испания с 177 633 случаями, а на третьем - Италия, где 165 155 больных.
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