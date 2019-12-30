От обмена в ОРДЛО отказались почти 50 человек

Источник: Корреспондент.net

В рамках обмена пленными в ОРДЛО отказались возвращаться 17 человек, еще 30 не захотели участвовать в обмене. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Валерия Лутковская в аэропорту Борисполь.

"Некоторые из них, они были в этом согласованном списке, освобождаются в феврале, некоторые станут свободным в марте. Они хотят быть в Украине, их срок наказания уже истек. Некоторые из них вернутся за решетку, это их выбор", - сказал президент Владимир Зеленский.

Лутковская уточнила, что 17 человек отказались ехать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще около 30 человек, которые отказались вообще участвовать в обмене, они продолжают отбывать наказание.

Зеленский отметил, что около 50 человек останутся за решеткой.