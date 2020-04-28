Открыть нельзя закрыть. Работа рынков в карантин
Источник: Корреспондент.net
Перекрытые дороги, акции протеста и угрозы массового выброса продуктов – так украинские мелкие предприниматели протестуют против закрытия продовольственных рынков. Власти сначала ввели строгие предписания по закрытию рынков, даже угрожали наказывать, ослушавшихся мэров, а после протестов начали говорить о возможном смягчении правил.
Так что же будет с рынками?
Протесты
Первыми протестовать против закрытия рынков начали торговцы в Запорожье, еще в начале карантина. Правда, позже от Covid-19 умер директор этого самого рынка. Давно протестуют предприниматели и фермеры Херсонской области, там закрыли самый большой овощной рынок юга Украины, и фермерам теперь просто некуда девать продукцию. Торговцы начали торговать возле закрытого рынка, а на выходных даже перекрыли дорогу.
Состоялся пикет из-за рынков и в Черновцах. Предприниматели продовольственных рынков города пришли к местной областной администрации с требованием разрешить им работать в условиях карантина.
Мэр Львова Андрей Садовый неоднократно обращался к премьер-министру с просьбой разрешить торговлю на продуктовых рынках. Садовый считает, что из-за ограничений страдают владельцы продуктовых рынков, продавцы и фермеры, ведь товары быстро портятся.
В то же время, покупатели должны покупать дорогие зарубежные товары, не имея права выбора. По словам мэра, на открытом воздухе вирус распространяется значительно слабее.
Почему это критично
В Украине реализация плодоовощной продукции на 80% идет именно через рынки, на супермаркеты приходится не более 20%, и там большую часть всегда составлял импорт, ведь в у сетей достаточно высокие требования к стандартам упаковки, безопасности, объемов и качества, не каждый мелкий фермер может им соответствовать.
Мелкие фермеры, которые выращивают ранние тепличные овощи говорят о значительном уменьшении спроса на продукцию и уже понимают, что могут в принципе не распродать все, что выросло.
Продавцы уже не смогли реализовать партии ранней капусты, редиса, тепличного огурца, зелени, салатов и тепличной земляники садовой. Из-за закрытия рынков тонны продукции проданы за бесценок на стихийных рынках или гниют на свалке.
Реакция власти
После рыночных протестов президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в пятницу, 1 мая, продуктовые рынки смогут возобновить свою работу.
Условия открытия рынков разработали в Минздраве. Рынки будут работать при наличии у всех продавцов и покупателей медицинских масок, а на входах на рынок будет осуществляться температурный скрининг.
Так, а с карантином что?
После открытия рынков появился соблазн, что также поступят и с остальными карантинными ограничениями. Украинский малый бизнес требует снимать ограничения уже с 1 мая.
Глава Всеукраинской организации Союз защиты предпринимательства Сергей Доротич опубликовал пять основных требований бизнеса:
- С 1 мая 2020 года, снять ограничения и запустить весь бизнес страны, при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований.
- На законодательном уровне снять налоги с бизнеса, которому было запрещено вести предпринимательскую деятельность в период карантина.
- Ввести мораторий на проверки бизнеса до проведения реформы контролирующих органов.
- Отменить фискализацию микропредпринимательства и криминальный "кэшбэк".
- Введение льготного кредитования для микробизнеса с однозначными, простыми и четкими условиями выдачи.
Согласны с подобными требованиями и некоторые местные власти.
"Малый бизнес надо открывать как можно быстрее. Из-за карантина у людей закончились деньги. Мы определим режим работы, который мог бы быть совместимым с режимом карантина - соблюдение дистанции в торговых помещениях, защитные средства и другое", - говорит глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник.