Открыть нельзя закрыть. Работа рынков в карантин

Источник: Корреспондент.net

Перекрытые дороги, акции протеста и угрозы массового выброса продуктов – так украинские мелкие предприниматели протестуют против закрытия продовольственных рынков. Власти сначала ввели строгие предписания по закрытию рынков, даже угрожали наказывать, ослушавшихся мэров, а после протестов начали говорить о возможном смягчении правил.

Так что же будет с рынками?

Протесты

Первыми протестовать против закрытия рынков начали торговцы в Запорожье, еще в начале карантина. Правда, позже от Covid-19 умер директор этого самого рынка. Давно протестуют предприниматели и фермеры Херсонской области, там закрыли самый большой овощной рынок юга Украины, и фермерам теперь просто некуда девать продукцию. Торговцы начали торговать возле закрытого рынка, а на выходных даже перекрыли дорогу.

Состоялся пикет из-за рынков и в Черновцах. Предприниматели продовольственных рынков города пришли к местной областной администрации с требованием разрешить им работать в условиях карантина.

Мэр Львова Андрей Садовый неоднократно обращался к премьер-министру с просьбой разрешить торговлю на продуктовых рынках. Садовый считает, что из-за ограничений страдают владельцы продуктовых рынков, продавцы и фермеры, ведь товары быстро портятся.

В то же время, покупатели должны покупать дорогие зарубежные товары, не имея права выбора. По словам мэра, на открытом воздухе вирус распространяется значительно слабее.

Почему это критично

В Украине реализация плодоовощной продукции на 80% идет именно через рынки, на супермаркеты приходится не более 20%, и там большую часть всегда составлял импорт, ведь в у сетей достаточно высокие требования к стандартам упаковки, безопасности, объемов и качества, не каждый мелкий фермер может им соответствовать.

Мелкие фермеры, которые выращивают ранние тепличные овощи говорят о значительном уменьшении спроса на продукцию и уже понимают, что могут в принципе не распродать все, что выросло.

Продавцы уже не смогли реализовать партии ранней капусты, редиса, тепличного огурца, зелени, салатов и тепличной земляники садовой. Из-за закрытия рынков тонны продукции проданы за бесценок на стихийных рынках или гниют на свалке.

Реакция власти

После рыночных протестов президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в пятницу, 1 мая, продуктовые рынки смогут возобновить свою работу.

Условия открытия рынков разработали в Минздраве. Рынки будут работать при наличии у всех продавцов и покупателей медицинских масок, а на входах на рынок будет осуществляться температурный скрининг.

Так, а с карантином что?

После открытия рынков появился соблазн, что также поступят и с остальными карантинными ограничениями. Украинский малый бизнес требует снимать ограничения уже с 1 мая.

Глава Всеукраинской организации Союз защиты предпринимательства Сергей Доротич опубликовал пять основных требований бизнеса:

- С 1 мая 2020 года, снять ограничения и запустить весь бизнес страны, при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований.

- На законодательном уровне снять налоги с бизнеса, которому было запрещено вести предпринимательскую деятельность в период карантина.

- Ввести мораторий на проверки бизнеса до проведения реформы контролирующих органов.

- Отменить фискализацию микропредпринимательства и криминальный "кэшбэк".

- Введение льготного кредитования для микробизнеса с однозначными, простыми и четкими условиями выдачи.

"В противном случае мы будем инициировать широкомасштабные, общеукраинские акции протеста со всеми другими слоями общества, которых предали (аграрии, фермеры, ветераны, социальные работники). Мы настроены отстоять свое право на жизнь, и право на работу любым способом", - резюмирует Доротич.

Согласны с подобными требованиями и некоторые местные власти.

"Малый бизнес надо открывать как можно быстрее. Из-за карантина у людей закончились деньги. Мы определим режим работы, который мог бы быть совместимым с режимом карантина - соблюдение дистанции в торговых помещениях, защитные средства и другое", - говорит глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник.