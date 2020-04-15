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15.04.2020

Открыть счет в банке можно будет по видеосвязи

Источник: Корреспондент.net

С 28 апреля украинцы смогут открывать счета в банках через видеосвязь, BankID или электронную подпись. 

"Вскоре для открытия счета в новом банке визит в банковское отделение или личная встреча с агентом банка станет лишним шагом. Мы ожидаем, что на финансовом рынке появятся инновационные продукты и сервисы, которые пригодятся банкам для осуществления верификации их клиентов", - заявил глава департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

Банки смогут самостоятельно выбирать необходимую им модель соответствии с собственными желаниями, возможностей доработки программных комплексов и соответствующей оценки рисков такой деятельности. Также у банков будет возможность выбрать для себя или полноценные модели удаленной идентификации и верификации или упрощенные (с лимитами).

Сейчас НБУ работает над внедрением нормами регулирования по вопросам идентификации и верификации для небанковского финансового рынка. Уже провели ряд встреч с представителями платежных систем, операторами мобильной связи, другими небанковскими финансовыми учреждениями.

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