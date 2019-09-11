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11.09.2019

Отопительный сезон в части Киева под угрозой срыва

Источник: Корреспондент.net

Долги 14 столичных теплопоставчиков за газ перед Нафтогазом ставят под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов Киева. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Речь идет о компаниях Акважитлосервис, Современные муниципальные технологии, Вертон Технолоджи, Элизиум ЖЭО, Энерго Сервис Групп, Эско-Эксперт, Эффективные энергетические системы, Житлокомфорт, Жилье Сервис, Сент София Проперти Менеджмент, Щорса, 32 ЖЕП, предприятие Групповая котельная МВД Украины, ОСМД Победа 131-А и Юрковская 28.

"Вместе с тем подавляющее большинство столичных теплопроизводителей - 91 компания и объединения, включая крупнейшего столичного производителя тепла Киевтеплоэнерго, добросовестно рассчитываются за полученный на условиях ПСО газ", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе призвали должников "привести свои расчеты до надлежащего уровня".

Также компания попросила столичную мэрию "взять под контроль деятельность этих предприятий и объединений".

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