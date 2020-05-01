Отправка заробитчан: в МИД назвали требования

Источник: Корреспондент.net

К Украине уже обратились правительства нескольких стран по поводу трудоустройства украинских заробитчан. В МИД назвали требования, которые выдвигают принимающим странам. Об этом шла речь на онлайн-брифинге в пятницу, 1 мая, который провел вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко.

В частности, Австрия ожидает, что 802 украинца приедут к ним на работу, их ожидают 44 фирмы. О трудоустройстве украинцев ведутся переговоры с другими правительствами стран мира.

"В большинстве эти сезонные работы, очевидно, были и начинались в конце весны. Лето - период сбора урожая. Именно поэтому этот вопрос стал настолько острым именно сейчас", - рассказал он.

Кроме того, сейчас об трудоустройстве работников ведутся переговоры с Израилем и Финляндией.

"Премьер-министр встретился утром с послом Израиля. В понедельник договорено о разговоре с финскими представителями и там мы действительно говорим о большой части наших людей. Там речь идет о трудоустройстве тысячи людей. О нескольких сотнях рейсов, которые наверняка придется осуществить нашими авиалиниями, чтобы перевезти такую значительную группу людей. С этими странами уже проведены переговоры", - добавил он.

Пристайко отметил, что во время переговоров украинская сторона выдвигает ряд требований, в частности – гарантированное официальное трудоустройство не менее трех месяцев, организация вылета групп заробитчан, обеспечение их обсервации как после прилета в страну, где они будут работать, так и по возвращению домой, медицинскую страховку и достойный уровень зарплаты.