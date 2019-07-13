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13.07.2019

Отравление под Одессой: в больницах 32 человека

Источник: Корреспондент.net

По состоянию на 7:00 субботы, 13 июля, в лечебных учреждениях Белгород-Днестровского района Одесской области после отравления находится 32 человека, из них 30 детей. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, сообщили в областном управлении ГСЧС.

В ведомстве напомнили, что 11-12 июля в медицинские учреждения Белгород-Днестровского района с предварительным диагнозом пищевое отравление обратились 56 человек, из них 53 ребенка (2002-2010 г.р.), которые отдыхали в санатории "Медик-2" в г. Сергеевка Белгород-Днестровского района.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, среди 244 отдыхающих и персонала в детском оздоровительно-спортивном лагере "Медик-2" (пгт Сергеевка, Белгород-Днестровский район Одесской области) было сначала госпитализированы в районные больницы с предварительным диагнозом пищевой токсикоинфекции 52 человека, в том числе 50 детей.

Местные медики сообщили, что все необходимое для лечения пострадавших есть, а в самом лагере работает "скорая" и инфекционист с целью активного выявления больных.

Течение заболевания у всех госпитализированных - средней тяжести.

Также в Центре добавили, что пострадавшие дети прибыли на отдых 9-11 июля из Киевской, Черниговской и Харьковской областей.

По факту отравления людей, которые отдыхали в санатории в Одесской области, открыли уголовное производство.

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