Отставка Волкера: что говорят украинские политики
Источник: Корреспондент.net
Спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер подал в отставку на фоне скандала с украинским лидером Владимиром Зеленским, из-за которого американскому президенту Дональду Трампу грозит импичмент, пишет CNN 28 сентября.
Имя Волкера фигурирует в докладе разведчика из Белого дома, с которого начался процес импичмента Трампа. В документе говорится, что Волкер ездил в Киев, чтобы проконсультировать украинское руководство по вопросу о том, как реализовывать требования Трампа.
Накануне сообщалось, что в Конгрессе запланированы смещения пяти должностных лиц Госдепа, которые были упомянуты в связи с расследованием.
Палата представителей также вызвала Волкера и госсекретаря США Майка Помпео на допрос. Показания должны состояться между 2 и 10 октября.
Предыдущий президент, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко назвал тревожным сообщение об отставке спецпредставителя Госдепартамента США по Украине.
"Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии. С Куртом нам в Украине чувствовалось увереннее - и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США", - отметил Порошенко на своей странице в Facebook.
Секретарь СНБО Александр Данилюк, который также написал заявление об увольнении, высоко оценил компетентность Волкера и назвал его настоящим другом Украины.
"Высоко ценю усилия и компетентность специального представителя по вопросам Украины - настоящего друга Украины. Благодарен за приверженность принципам и преданную службу украинско-американским отношениям", - написал Данилюк на своей странице в Twitter.
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин назвал уход Волкера "реальной потерей".
"Курт Волкер - это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы ему были небезразличны - это очень редко случается в политике. Спасибо, Курт. Очень жаль. Это только начало", - говорится в сообщении Климкина в Twitter.
Отставку Волкера также прокомментировали в России. Глава международного комитета Совфеда России Константин Косачев считает, что своим решением об отставке он лишь отсрочит реализацию минских договоренностей.